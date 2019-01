Was wir uns vom Nachwuchs abschauen können

Viele Mamas kennen dieses Problem. Dennoch sollten Sie sich zuerst einmal folgende Fragen stellen: Wie schlimm ist es denn wirklich? Und wie steht es um Ihren persönlichen Anspruch bezüglich Sauberkeit und Ordnung daheim? Klar, diese Dinge sind wichtig, und bei zu viel Chaos verliert man schnell die Übersicht im Alltag. Doch oft haben Frauen hier einen fast perfektionistischen Anspruch an sich selbst und den Partner, den eigentlich nie jemand erfüllen kann. Natürlich braucht es ein Gespräch mit Ihrem Partner und einen gemeinsamen Abgleich darüber, was notwendig ist, damit sich alle wohlfühlen. Doch machen Sie sich auch bewusst, dass Sie Ihren Mann so demotivieren, im Haushalt weiter mit anzupacken, und ihn mehr und mehr in die Passivität drängen, wenn Sie nur kritisieren. Außerdem geben Sie ihm das Gefühl, dass er Ihr viertes Kind sei, das nichts auf die Reihe bekommt. Entwertung pur! Das kann Ihre Beziehung auf Dauer schwerwiegend belasten. Buchtipp: „Neue Väter brauchen neue Mütter“ (Verlag Piper)