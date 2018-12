Weiz feiert Jessica Schaffler

Nix wurde es bekanntlich mit dem ersten steirischen Sieg bei der Casting-Show „The Voice of Germany“ von Pro7/Sat 1. Der dritte Platz von Jessica Schaffler war aber aller Ehren wert. Bevor die 17-Jährige aus Mortantsch mit ihren Kollegen nach dem Jahreswechsel auf Deutschland-Tournee - „mehr als 20 Termine stehen an “ - geht, gab es am Sonntag ein schönes Christkindl auf dem (recht vollen) Weizer Hauptplatz. Unter dem Motto „Welcome Jessica“ gratulierte unter anderem LH-Stellvertreter Michael Schickhofer. Dass Jessie dann die Bühne rockte, versteht sich von selbst.