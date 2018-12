Nur 13 Hundertstel fehlten

Zeit zum Durchschnaufen gibt’s aber fast keine. Gleich nach Weihnachten steht ein Italien-Training an, Anfang Jänner geht die Jagd aufs Stockerl in San Pellegrino (It) weiter. Gutes Omen: Im Vorjahr landete Martina in der Abfahrt auf Rang acht. „Das wird schon stressig, da bleiben jetzt nur zwei, drei Tage Pause“, gibt sie zu bedenken. Die Altenmarkterin, die 2012 Team-Gold bei den Olympischen Jugendspielen gewonnen hat, ändert an ihren Zielen trotzdem nichts. „Stockerlplätze sind wichtig. Ich will ja doch den Sprung in den Weltcup schaffen!“ Die Entwicklung stimmt jedenfalls, konstanter ist die Nichte von ÖSV-„Vize“ Michael Walchhofer noch nie unterwegs gewesen.