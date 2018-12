Was sich für Autofahrer im neuen Jahr ändert

Führerscheinprüfung:

Wer bei der Führerscheinprüfung schummelt und erwischt wird, darf erst nach neun Monaten erneut antreten. Diese Änderung wurde notwendig, weil immer öfter Führerscheinprüflinge mittels Minikamera und Headset unerlaubt externe Hilfe in Anspruch nahmen. Außerdem ist es in Österreich nicht mehr möglich, die Fahrprüfung in türkischer Sprache zu absolvieren.