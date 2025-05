Polcanova und Gardos im Einzel ausgeschieden

Die an Nummer zwölf gereihte Polcanova startete eigentlich gut in ihre Partie und gewann den ersten Satz mit 11:5. Doch Dragoman schlug zurück und entschied die nächsten drei Durchgänge für sich, wobei die Sätze drei (9:11) und vier (11:13) hart umkämpft waren. Die Linzerin verkürzte im Anschluss – eine Wende gelang der 30-Jährigen aber nicht mehr, da ihre Gegnerin im sechsten Satz beim Stand von 8:8 dreimal in Folge scorte und somit nach 53 Minuten gewann.