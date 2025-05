Inferno auf A13: Wer für Schäden „brennen“ muss

Nach dem verheerenden Lkw-Brand am Montag soll in der Nacht auf Mittwoch in einer Blitzaktion die beschädigte Brennerautobahn in Innsbruck beim Bergiseltunnel wieder völlig instand gesetzt werden. Die Kosten sind enorm und noch gar nicht zu beziffern. Doch wer kommt für die entstandenen Schäden überhaupt auf? Etwa der Steuerzahler?