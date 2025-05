Nationalspieler mit erst 31 Jahren gestorben

Dies teilte Israels Verband am Dienstag auf X mit. „Der israelische Fußball hat heute nicht nur einen talentierten Spieler, sondern auch einen geliebten und geschätzten Menschen verloren“, hieß es. Kinda habe an einer schweren Krankheit gelitten. An welcher Krankheit der in Äthiopien geborene Sohn von jüdischen Eltern litt, war nicht bekannt.