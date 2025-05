Vermisste überlebte 13 Schneestürme in den Bergen

Kontakt zur Vermissten tagelang unmöglich

Slaton war am 29. April von ihren Eltern als vermisst gemeldet worden. Sie hatten seit neun Tagen keinen Kontakt mehr zu ihrer Tochter. Die letzte bekannte Sichtung datiert vom 24. April in einem Geschäft in der Region um Shaver Lake. Slaton war am 20. April zu einem Solo-Campingausflug in der Sierra Nevada aufgebrochen, der nur wenige Tage dauern sollte.