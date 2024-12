So viel Geld verdienen Ärzte: Die komplette Liste!

Kein Zweifel: Für Neid ist kein Platz, wenn es um die Einkommen der Ärzte geht. Sie haben eine lange, schwierige Ausbildung absolviert und kümmern sich tagtäglich um die Gesundheit ihrer Patienten. Freilich ist es interessant, wie viel Kassenärzte in Österreich wirklich verdienen – auch als Motivation für die Jungen, sich für ein Medizinstudium zu entscheiden. Wir zeigen erstmals die komplette Liste der Jahreseinkommen – von Allgemeinmedizinern bis zu Zahnärzten. Darüber hinaus haben wir konkrete Fallbeispiele, wie viel Ärzte in der Stadt und am Land je nach Alter und Fachgebiet verdienen.