Maßnahmen gegen Maul- und Klauenseuche gelockert

Bereits am 25. März 2025 wurden erste vorsorgliche Schritte gesetzt. Dazu zählten gezielte Informationskampagnen, veterinärrechtliche Vorbereitungen sowie eine Kundmachung zum Importstopp für Tiere aus Risikogebieten.

Am 26. März wurde der erste positive MKS-Fall im Grenzraum zu Österreich bestätigt. Unmittelbar darauf, am 27. März, trat ein umfassendes Maßnahmenpaket in Kraft:

Einrichtung von Überwachungs- und Schutzzonen Einfuhrverbot von für Klauentiere, Fleisch, Milchprodukte, Gülle, Mist und Jagdtrophäen aus Ungarn und der Slowakei Einsatz von Polizei und Zoll zur Kontrolle grenznaher Transporte

Am 4. April wurde das Maßnahmenpaket erweitert:

Importverbot für Stroh und pflanzliche Futtermittel Verpflichtende Besuchsprotokolle und Hygienekonzepte für Betriebe Quarantäne- und Testvorgaben für Tiertransporte Schließung von 23 kleinen Grenzübergängen Mobile Fahrzeugkontrollen im Grenzgebiet

Mit 12. April wurde das Importverbot geografisch differenziert:

Einschränkung auf offiziell ausgewiesene Schutz- und Sperrzonen gemäß EU-Recht Differenzierter Schutz bei gleichzeitig hohem Schutzniveau

Zu den Osterfeiertagen (ab 16. April) erfolgte eine gemeinsame Schwerpunktaktion mit Polizei und Zoll: