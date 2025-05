38 Arzneimittel kamen 2024 auf europäischen Markt

„Aktuelle Statistiken zeigen, dass die Zahl der klinischen Studien in ganz Europa rückläufig und auch in Österreich mit einem Minus von mehr als zehn Prozent bemerkbar ist. Parallel dazu wurde und wird in den USA und in China massiv in klinische Forschung investiert“, sagte Leif Moll, Präsident des Forums der forschenden pharmazeutischen Industrie (FOPI).