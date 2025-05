Der Strompreis sinkt nach Krisen nur langsam

Nach den Krisen der vergangenen fünf Jahre ist es kaum vorstellbar, dass der Strom im Jahr 2019 noch 6,58 Cent pro Kilowattstunden gekostet hat. Wie turbulent diese Jahre am Energiemarkt verlaufen sind, zeigen die nackten Zahlen. Auffallend: Der Umsatz der Salzburg AG hat sich in den vergangenen Jahren fast verdreifacht. Beim Gewinn schaut das anders aus. Zum einen war dieser am Höhepunkt der Krise am Tiefpunkt, andererseits investiert das Unternehmen jährlich Hunderte Millionen Euro in den Ausbau der erneuerbaren Energien und der Netzinfrastruktur.