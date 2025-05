Polizei zerschlägt internationale Müll-Bande

Illegaler Handel mit Müll

Fünf Personen seien festgenommen worden, gegen 15 weitere werde ermittelt, heißt es in der entsprechenden Mitteilung der Polizeieinheit Guardia Civil. Der schwer recycelbare und umweltgefährdende Abfall soll ohne Genehmigung grenzüberschreitend transportiert, gehandelt und gelagert worden sein. In Spanien wurde er unter anderem auf drei nicht genehmigten Deponien in den Regionen León und Valencia abgelagert.