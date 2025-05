Cracks im Viertelfinale ++ Ogris wird Damen-Coach

Österreichs Eishockey-Herren-Nationalteam erreicht bei der Weltmeisterschaft das Viertelfinale, Sebastian Ofner kämpft heute um ein Viertelfinal-Ticket in Genf und Andi Ogris wechselt in den Frauenfußball – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Dienstag, dem 20. Mai.