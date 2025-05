Rot-Grün setzt den Sparstift in der Verwaltung an

Bei einer Klausur in Stadtschlaining wurden am Dienstag die politischen Schwerpunkte für die kommenden Monate vorgestellt. Geeinigt hat man sich auf Maßnahmenpakete in den Bereichen Gesundheit, Pflege, Klimaschutz und Gemeindeentwicklung – einschließlich einer Verwaltungsreform. Besonders im Fokus: das Gemeindepaket und die geplante Eingliederung des Müllverbands in die Landesholding.