5 Verletzte: Brände hatten die Steiermark im Griff

Küche in Brand

Wie die Berufsfeuerwehr Graz mitteilte, waren am Sonntag auch in der Rösselmühlgasse Flammen zu löschen. In der Wohnung einer jungen Grazerin brach gegen 15 Uhr in der Küche ein Brand aus. Abermals hatten Nachbarn die Flammen bemerkt und Hilfe gerufen. Das Feuer war binnen weniger Minuten gelöscht. Verletzt wurde niemand.