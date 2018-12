Greta liest Politikern bei Klimagipfel die Leviten

130 Seiten stark ist das Regelwerk, auf das sich fast 200 Nationen jetzt auf dem UN-Klimagipfel im polnischen Kattowitz nach zweiwöchigen Marathon-Verhandlungen geeinigt haben. Bundespräsident Alexander Van der Bellen beurteilte den einstimmigen Beschluss als „das Fundament zur Bekämpfung der Erderhitzung“, gab aber zugleich zu bedenken, dass keine Zeit zum Ausruhen bestünde. „Denn gleichzeitig sind viele wichtige Fragen offengeblieben, und uns droht die Zeit davonzulaufen“, so Van der Bellen am Sonntag. Auch einer jungen schwedischen Aktivistin ist das Erreichte nicht genug - in einer mutigen, rund vier Minuten langen Rede sprach die 15-jährige Greta Thunberg eine Warnung an die Politiker aus aller Welt aus (siehe Video oben).