Nachhaltig und trotzdem modisch? Wie geht das?

„Ich war auf der Suche nach einem Kleidungsstück, das sich meinen Bedürfnissen und meinem Alltag anpasst“, berichtet Stefanie Kukla aus Niederösterreich. Mit drei Brüdern aufgewachsen, verfolgte die gelernte Marketing- und Kommunikationsfachfrau ihre Idee bis zur - ebenso einfachen wie genialen - Entwicklung eines assymetrischen One-Size-Outfits, das Kleid, Rock, Weste, Schal oder Poncho in einem ist. So kann man das KUKLA tragen, wie es einem gerade passt, zu jeder Jahreszeit, für jeden Anlass, flexibel in allen Lebenslagen und Altersklassen (auch für Kinder). In Form gebracht wird der rechteckige Stoff (zweiseitig verwendbar mit unterschiedlichen Farben, mit Aussparungen für die Arme) mittels dazugehörigen Clips. Alle Teile kommen aus Europa, werden in Wien und Niederösterreich fertiggestellt, handvernäht, liebevoll in Kartons und Seidenpapier verpackt.