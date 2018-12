Gesichtserkennung suchte auf Konzert nach Stalkern

Der Experte arbeite in leitender Funktion für ein Unternehmen, das große Konzerthallen wie den Madison Square Garden in New York in Sicherheitsfragen berät. Laut Downing, der nach eigener Aussage bei dem Swift-Konzert im kalifornischen Pasadena anwesend war, wurden die Daten anschließend an einen Kontrollposten in Nashville gesendet. Dort habe man sie mit einer Datenbank abgeglichen, in der die Gesichter von Hunderten Stalkern der US-Sängerin gespeichert sind.