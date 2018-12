Prozess wegen 20-fachen Mordes in Syrien

Der Beschuldigte soll als Mitglied dieser Untergruppierung gegen die Assad-Truppen gekämpft und nach den Kampfhandlungen gegnerische Soldaten getötet haben. Er selbst gab vor Gericht an, zwar Mitglied einer Miliz gewesen zu sein, aber lediglich Wache gehalten zu haben. Der 29-Jährige lebte vor seiner Flucht in einem palästinensischen UNO-Flüchtlingsquartier in Syrien. Der Prozess wird am Dienstag fortgesetzt.