Protestaktionen des Handels am Einkaufssamstag

Am Marienfeiertag, an dem zahlreiche Geschäfte von 10 bis 18 Uhr offen haben, gab es Proteste in Wien, Salzburg, Graz und Innsbruck. In Wien wurden auf der Mariahilfer Straße Flugzettel verteilt, in denen ein drohender Ausverkauf („Sale“) bei den Handelsmitarbeitern angeprangert wurde: Denn während bei den jüngsten KV-Abschlüssen etwa der Metaller mindestens ein Dreier vorne stand, bieten die Arbeitgeber im Handel derzeit nur 2,35 Prozent an - laut Gewerkschaft eine „lächerliche“ Gehaltserhöhung angesichts der Umsatzrekorde der Handelskonzerne.