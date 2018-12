Arbeitszeitgesetz? „Hatte selbst Zwölfstundentag“

Ein jüngerer Herr scheint gerade auf Mittagspause zu sein. „Ich habe von Freunden und Verwandten gehört, dass es zu Vorfällen gekommen ist, wo sie länger bleiben haben müssen. Meiner Meinung nach ist es die falsche Richtung, in die wir momentan gehen.“ Auf das Abholen wartet eine Pensionistin nahe dem Taxistandplatz. Für sie ist die Kritik am Zwölfstundentag seltsam. „Ich habe in einem Krankenhaus gearbeitet und habe oft einen Zwölfstundentag gehabt. Meine Tochter arbeitet auch im Krankenhaus, die hat auch oft zwölf Stunden. Dafür haben wir dann woanders mehr Freizeit gehabt und Überstunden sind bezahlt worden. Zumindest bei der Wiener Gebietskrankenkassa.“