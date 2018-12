„The Outer Worlds“: Neues Rollenspiel von Obsidian

Mit „The Outer Worlds“ hat Entwickler Obsidian Entertainment (u.a. „Fallout: New Vegas“, „Pillars of Eternity“) ein neues SciFi-Rollenspiel für PC, PS4 und Xbox One angekündigt. Gamer erwachen darin an Bord eines Kolonialisierungsraumschiffes aus dem Kälteschlaf, nur um sich plötzlich inmitten einer Verschwörung zur Zerstörung der Galaxie wiederzufinden. Ein erster Trailer stimmt bereits auf das Game ein, einen Veröffentlichungstermin nannte der Entwickler zunächst nicht.