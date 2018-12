„Mortal Kombat 11“ schlägt sich ab April durch

Mit „Mortal Kombat 11“ haben Entwickler NetherRealm Studios und Publisher Warner Bros. Interactive Entertainment im Rahmen der Game Awards in der Nacht auf Freitag den neuesten Teil der legendären Prügelspiel-Serie angekündigt. Das Beat‘em up verspricht eine „filmische Geschichte“, zudem soll es möglich sein, die Charaktere zu individualisieren. Erscheinen soll „Mortal Kombat 11“ am 23. April 2019 für PC, PS4, Xbox One und Switch. krone.at zeigt den Ankündigungstrailer.