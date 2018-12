Tabak im Wert von 7,2 Mio. Euro sichergestellt

In der Lagerhalle mitten in Niederösterreich stapeln sich hunderte Schachteln aus Karton. Der Tabak stammt wahrscheinlich aus Indien und wurde über Belgien und Polen nach Österreich geschleust. In der jetzt entdeckten Anlage wurden die Blätter aromatisiert, gepresst, neuerlich verpackt und weitertransportiert - in illegale Fabriken in Nord-Osteuropa, wo sie schließlich zu Zigaretten gedreht werden und auf dem Schwarzmarkt landen. Durch die verschiedenen Arbeitsschritte in mehreren Ländern können die Täter ihren Schaden gering halten, sollten sie, wie in diesem Fall, erwischt werden.