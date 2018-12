Neuer Fahrplan: Grünes Licht für Bahn und Busse

Der Streit um längere Bahnsteige, die Citymaut und das Wirrwarr um die U-Bahnverlängerung scheint vorweihnachtlichem Frieden gewichen zu sein: „In guter Partnerschaft mit Wien und dem Burgenland weiten wir das Bahnangebot in der Ostregion um 700.000 gefahrene Kilometer aus. 500.000 davon entfallen auf Angebote in Niederösterreich“, fasst Landesrat Ludwig Schleritzko die Verbesserungen zusammen. Entlang von sechs Nebenbahnen - vom Kremstal bis zur Gutensteiner Strecke - gibt es ab Sonntag zumindest einen Stunden-Takt. Und die Schnellbahnlinie 80 nach und von Wien verkehrt künftig öfter. Schleritzko: „Zusätzlich dazu gleichen wir den Busverkehr in vielen Bereichen an.“