„Krone“-Leser: „Es müsste sich vieles ändern“

Leser Fretl gibt wiederum zu bedenken, dass sich die Einstellung der Gesellschaft gegenüber älteren Menschen geändert habe: „Das Problem ist die Gesellschaft, keiner will die Alten zu Hause haben, die Kinder werden auch nur mehr abgeschoben.“ Passend dazu spricht Sandor an, dass die Pflege nicht in jedem Fall zu Hause von Angehörigen übernommen werden kann: „Daheim pflegen hört sich super an - in der Praxis aber ist das eine enorme Belastung für die Pflegenden und nicht selten zerbrechen daran ganze Ehen. Man kann nicht pauschal sagen, dass daheim besser ist - und dass das möglich ist. Je nach Schweregrad ist es denkbar, aber nicht immer sinnig.“