„Mutant Year Zero“ im abgedrehten Launch-Trailer

In „Mutant Year Zero“ sind die Mutanten los. Mit abgedrehten Tier-Mensch-Mischwesen erlebt der Spieler im neuen Taktikspiel von Funcom spannende Rundenkämpfe und eine interessante Story in der Postapokalypse. Im Release-Trailer zeigen uns die Entwickler noch einmal, was uns im Spiel erwartet. „Mutant Year Zero“ ist ab sofort für PC, PS4 und Xbox One verfügbar.