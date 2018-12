FPÖ-Landesrat: „Jede Partei macht Umfärbungen“

„Habe vollstes Vertrauen in die ÖVP“

In Zurückhaltung übte sich bei der Befragung die ÖVP. In einer Sache konnte Podgorschek den VP-Abgeordneten Ernst Gödl allerdings beruhigen: Dass er den AfD-Anhängern den Rat „Trau keinem Schwarzen“ mit auf den Weg gegeben hatte, sei mittlerweile überholt. Das habe er vor allem auf die erste schwarz-blaue Koalition bezogen. „Aber mittlerweile bin ich seit drei Jahren mit der ÖVP in der Landesregierung“, so Podgorschek: „Ich habe vollstes Vertrauen zu meinem Regierungspartner in Oberösterreich.“