400 Liter von Traktor abgezapft: Slowake gefasst!

Von einem in Sistrans abgestellten Traktor hat am Dienstag ein 30-jähriger Slowake Diesel abgezapft. Er wurde dabei von Zeugen beobachtet, die die Polizei alarmierten. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Bei der Einvernahme gestand er, in den vergangenen vier Wochen insgesamt 400 (!) Liter Diesel aus dem Fahrzeug abgezapft und in den Tank seines Wagens gefüllt zu haben!