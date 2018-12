Einbrecher muss nach 139 Taten ins Gefängnis

Hätte er diesen Fleiß bei einer ehrlichen Arbeit an den Tag gelegt, hätte ein Italiener wohl recht gut leben können: Doch der am Landesgericht angeklagte 56-Jährige zog es vor, von Einbrüchen in Büros und Firmen zu leben. Nach 139 Fällen - auch in anderen Bundesländern - wurden drei Jahre Haft verhängt.