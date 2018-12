Microsoft erprobt neuen Browser auf Chrome-Basis

Neuer Microsoft-Browser mit Chrome-Unterbau?

Der mangelnde Erfolg könnte dem erst 2015 eingeführten neuen Microsoft-Browser nun zum Verhängnis werden, berichtet am Dienstag unter anderem das deutsche IT-Portal „Golem“. Insidern zufolge soll Microsoft nämlich an einem neuen Browser arbeiten, der den derzeitigen Edge schon Mitte 2019 beerben könnte. Pikanterweise soll der neue Browser auf Chromium, also dem Grundgerüst von Google Chrome, basieren. Nicht mehr auf dem EdgeHTML-Unterbau von Edge.