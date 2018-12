Winterwandern im Lesachtal

Nikolaus Lanner ist Hotelier und Tourismusobmann im Lesachtal, das von der Unwetterkatastrophe hart getroffen wurde. „Wir brauchen unsere Urlauber, weil viele, vor allem bäuerliche Betriebe im Winter von den Gästen leben.“ Verständlich, dass die Lesachtaler alles daran setzten, um die touristische Infrastruktur so rasch als möglich wieder herzustellen. Mit der „Krone“ unternahm Lanner eine winterliche Wanderung am „Brot- und Morendenweg“ in Obergail, der im Sommer vorbei an kulinarischen Stationen führt, immerhin leitet sich „Morende“ aus dem italienischen ab und bedeutet so viel wie „Jausnen“.