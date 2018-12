Barrierefreiheit muss in den Köpfen beginnen

Gelebte Inklusion

Erstmal freut man sich aber über die Eröffnung des neuen Hauses im O-Dorf. „Es ist ein Meilenstein, was psychosoziale Begleitung und Wohnen betrifft. Unsere Klienten fühlen sich sehr wohl. In den Gemeinschaftsräumen werden viele tagesstrukturierende Angebote umgesetzt, zum Beispiel kochen. Die Klienten können sich aber auch immer in ihre Wohnungen zurückziehen“, schildert Sibylle Fierer, Leiterin des Wohnheims. All das in der Urbanität Innsbrucks - ganz im Sinne der Inklusion.