Der neue Mazda3: So mutig war noch keiner vor ihm

Mazda hat das genau so an der Studie namens „Kai Concept“ gezeigt und praktisch 1:1 umgesetzt. Was so nicht jeder erwartet hat, ist, dass die breite C-Säule, die nicht aus jedem Blickwinkel auf Anhieb harmonisch wirkt, tatsächlich übernommen würde. Aber Mazda ist in Sachen Design seit einiger Zeit derart brillant aufgestellt, dass man ihnen diesen Mut durchaus zugestehen kann. Selten gefallen die Autos am längsten, die auf den ersten Blick glatt und makellos erscheinen. Und in natura wirkt die hintere Seitenansicht deutlich stimmiger als auf den Fotos.