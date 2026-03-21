Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Täglich landen Hunde, Katzen und Kleintiere in den Auffangstationen der Tierheime. Sie alle verdienen eine zweite Chance, um Anschluss bei liebevollen Besitzern zu finden und mit diesen durch „Dick und Dünn“ zu gehen. Hier präsentieren wir Fellnasen, die auf der Suche nach einem liebevollen Für-immer-Zuhause sind.
Luna (sechs Monate) ist eine aufgeweckte Mischlingshündin, die es liebt über die Wiesen zu toben. Für die liebe Fellnase wird ein liebevolles Für-immer-Zuhause bei aktiven Hundehaltern gesucht. 0664/326 98 48
Dugo und Picur (beide elf Jahre) sind ein freundliches Duo, das Menschen sehr zugetan ist. Mit anderen Hunden klappt es nach kurzer Kennenlernphase gut. An der Leine gehen beide brav, Picur zeigt sich dabei jedoch noch etwas unsicher. Bei der Stubenreinheit und im Umgang mit Innenräumen, Türen und Engstellen braucht er noch Übung – ein Garten wäre daher ideal. Dugo hat altersbedingt nur noch wenige Zähne. Gesucht wird ein ruhiges Zuhause am Stadtrand. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Nacho (acht Jahre) zeigt sich anfangs schüchtern, fasst aber rasch Vertrauen und ist dann ein lieber Begleiter. Mit Artgenossen kommt er nicht zurecht. Er beherrscht die Grundkommandos, fährt problemlos im Auto mit, geht brav an der Leine und kann alleine bleiben. Laut Vorbesitzer neigt er jedoch dazu, Futter und Spielzeug gegenüber Menschen zu verteidigen. Gesucht wird ein ruhiges Zuhause am Stadtrand. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Jenny (zwölf Jahre) und Ronny (sieben Jahre) sind sehr menschenbezogen, haben aber keine Erfahrung mit anderen Hunden – bei Hundesicht reagieren sie noch gestresst und bellen. Jenny ist zahnlos und benötigt Herzmedikamente. Das Alleinebleiben fällt Ronny besonders schwer. Gesucht wird ein Zuhause am Stadtrand mit Garten. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Rugo (zwölf Jahre) benötigt etwas Zeit, um Vertrauen zu fassen – dann zeigt er sich anhänglich. Mit Artgenossen kommt er nicht gut zurecht. Seit Jahren wartet er auf ein kinderloses Zuhause am Stadtrand. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Maja (drei Jahre) und Pascal (neun Jahre) sind zwei liebe Chinchillas, die nur gemeinsam vermittelt werden. Als dämmerungsaktive Tiere suchen sie ein ruhiges Zuhause mit geräumiger Voliere, die viel Platz zum Springen, Klettern und Rückzugsmöglichkeiten bietet. Interessenten melden sich unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Spezi (elf Jahre) ist ein liebenswerter Hund mit Charme und Eigensinn. Zu Beginn zeigt er sich etwas zurückhaltend, fasst aber nach etwas Zeit Vertrauen. Er begeistert sich für Leckerlis und geistige Beschäftigung. Geduldige, hundeerfahrene Halter melden sich bitte unter 01/73 41 10 20 oder hundevergabe@tierquartier.at
Burli (drei Jahre) ist ein anfangs schüchterner Staffordshire Bullterrier-Mischling, der nach dem Auftauen seine ganze Energie und seinen Humor zeigt. Die liebe Fellnase wünscht sich standfeste, erfahrene Halter. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Blacky hatte es bisher schwer und verlor mehrfach sein Zuhause, weshalb er Menschen gegenüber misstrauisch wurde. Für ein endgültiges Ankommen wünscht er sich eine geduldige Bezugsperson. Gesucht werden erfahrene Hundehalter, die ihm mit liebevoller Konsequenz und Fairness den Weg weisen. Interessenten melden sich bitte unter 0660/348 98 63 oder office@tierschutzverein.at
Aufgrund geänderter Lebensumstände muss Odin (5) abgegeben werden. Der sanfte Cane Corso Italiano wünscht sich ein Zuhause mit Garten bei aktiven Haltern, die Erfahrung mit dieser Rasse haben. 0660/766 31 38
Das Meerschweinchen-Duo Pamela (zwei Jahre) und Pablo wurde herzlos ausgesetzt. Jetzt suchen sie zusammen ein liebevolles Für-immer-Zuhause mit geräumigem Gehege. Interessenten melden sich unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Minze (zwei Jahre) ist lebhaft, verschmust und voller Tatendrang. Die aufgeweckte Amstaff-Hündin liebt gemeinsame Abenteuer und möchte mit ihren Menschen noch viel erleben. Sie wünscht sich eine aktive Familie, die ihre Lebensfreude teilt. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Der freundliche Hunde-Senior Flecki (zwölf Jahre) genießt ruhige Spaziergänge. Für ihn wird ein liebevoller Einzelplatz bei geduldigen Menschen gesucht, die ihm einen schönen Lebensabend ermöglichen. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Aufgrund geänderter Lebensumstände muss Ajax (fünf Jahre) schweren Herzens abgegeben werden. Der agile Rüde ist grundsätzlich freundlich und aufgeschlossen, anfangs jedoch skeptisch. Gesucht werden sportliche, erfahrene Hundehalter, die noch viele Abenteuer mit ihm erleben möchten. Näheres unter 0664/246 24 55.
Otis (acht Jahre) ist freundlich, bei Hunden entscheidet jedoch die Sympathie. Der aufgeweckte Rüde hat bisher nicht viel kennen gelernt. Gesucht werden aktive Halter, die Spaß am gemeinsamen Training haben. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Alani (neun Jahre) ist eine menschenbezogene Hündin, die anfangs etwas schüchtern ist. Mit anderen Hunden versteht sie sich gut. Die liebe Fellnase wünscht sich ein ruhiges, gemütliches Zuhause am Stadtrand. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Lilo (acht Jahre) ist eine freundliche und sportliche Hündin – sie duldet jedoch keine Artgenossen. Aufgrund einer fortschreitenden neuronalen Ceroid-Lipofuszinose sucht sie einen ruhigen, barrierefreien Einzelplatz. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Cowboy (vier Jahre) ist ein aktiver, lernfreudiger Mischlingsrüde, der klare Führung und erfahrene Halter braucht, die ihm ausreichend Beschäftigung sowie Auslauf bieten und Freude am gemeinsamen Training haben. Ein Einzelplatz wird gesucht. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Amstaff-Mischlingshündin Annika (zwei Jahre) ist noch unsicher, jedoch lernwillig und hat bereits große Fortschritte gemacht. Ein ruhiges Zuhause im ländlichen Raum – idealerweise mit Zweithund – wird gesucht. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Nobby (zwei Jahre) musste seine Schneidezähne entfernen lassen, kommt damit jedoch gut zurecht und frisst problemlos. Gemeinsam mit seiner Freundin Klothilde sucht er ein liebevolles Zuhause bei Menschen, die sich gut um ihn kümmern und sein Befinden im Blick behalten. Interessenten melden sich unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Max (acht Jahre) benötigt anfangs eine Kennenlernphase, um Vertrauen aufzubauen. Andere Hunde mag er nicht – Social Walks sind jedoch möglich. Wasser ist sein Element. In seinem Zuhause benötigt er einen ruhigen Bereich, um zu entspannen. Er ist ungestüm, energiegeladen und stark – daher sucht er trainingsbereite Menschen, die ihm ein ruhiges, kinderloses Zuhause mit ausbruchsicherem Garten in reizarmer Gegend bieten können. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Bobby (elf Jahre) ist freundlich zu Menschen und Artgenossen, Katzen gehören jedoch nicht zu seinen Freunden. Der liebe Senior wünscht sich ein liebevolles Zuhause am Land. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Dora (zehn Jahre) zeigt sich zu Beginn zurückhaltend. Für die unsichere, sensible Hündin wird ein liebevolles Zuhause an der Seite eines ruhigen Rüden, an dem sie sich orientieren kann, gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Patrolle (drei Jahre) wurde an den Bandscheiben operiert – die Heilung benötigt noch etwas Zeit. Geduldige, einfühlsame Halter werden für den leidgeprüften Rüden gesucht. Näheres unter 0699/112 873 94.
Drusilla (zwei Jahre) hatte keinen leichten Start. Anfangs benötigt die ängstliche Hündin Zeit, um Vertrauen zu fassen. Erfahrene, ruhige Hundehalter melden sich bitte unter 0699/112 873 94.
Die Mischlinge Jupiter und Oliver (zwei Jahre) sind unzertrennlich. Die beiden aufgeweckten Rüden lieben es über die Wiesen zu toben. Für das entzückende Duo wird ein gemeinsamer Lebensplatz bei aktiven Hundehaltern gesucht. Hundefreunde, die die beiden Fellnasen kennenlernen möchten, meldet sich unter 0676/937 11 43.
Klara (in etwa vier Jahre alt) ist eine reizende Hundedame. Sie ist sehr freundlich zu Menschen und Artgenossen. Gesucht werden aktive, erfahrene Hundehalter, die mit der lieben Fellnase noch viele Abenteuer erleben möchten. 0664/540 32 81
Romulus (dreizehn Jahre) ist ein liebenswerter, wenn auch etwas eigenwilliger Mischling, der entspannte Spaziergänge schätzt. Für seinen Lebensabend wünscht er sich ein ruhiges, ebenerdiges Zuhause, in dem er trotz altersbedingter Einschränkungen umsorgt und geborgen seinen Ruhestand verbringen darf. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Joy (fünf Jahre) ist eine sensible Hündin, die Fremden zunächst vorsichtig begegnet. Mit Vertrauen zeigt sie sich anhänglich und genießt gemeinsame Aktivitäten. Gesucht wird ein liebevoller Lebensplatz. Interessenten melden sich unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Kaninchenbub Blackstone (sechs Monate) wurde mit anderen Kaninchen in einem Müllraum gefunden. Trotz dieses Schreckes sind sie zutraulich und verschmust. Blackstone wünscht sich ein gemütliches Zuhause mit passenden Artgenossen, die genau wie er an einem chronischen Schnupfen leiden. Interessenten melden sich unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/73 41 10 20.
Nimbus (fünf Jahre) hatte keinen leichten Start. Der freundlich, jedoch stürmisch Rüde wurde in einem Keller gehalten. Die aufgeweckte Fellnase ist prinzipiell neugierig und offen, bei Menschen sehr verschmust. Gesucht wird ein ruhiger, kinderloser Einzelplatz. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Shrimpy (vier Jahre) benötigt eine Kennenlernphase, um Vertrauen aufzubauen. Andere Hunde duldet er nicht. Für den schüchternen Vierbeiner wird ein kuscheliges Für-immer-Zuhause mit Garten gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Emanuel (sechs Jahre) ist schüchtern und bei Spaziergängen noch ängstlich. Der sensible Rüde wünscht sich ein ruhiges Zuhause am Land, idealerweise an der Seite eines souveränen Zweithundes. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Diese entzückenden Welpen (fünf Monate) warten darauf, die Welt zu entdecken. Die aufgeweckte Rasselbande zeigt sich sehr verspielt, neugierig und voller Lebensfreude. Interessierte und verantwortungsbewusste Hundehalter melden sich bitte unter 0664/2630023.
Casie (ein Jahr) ist ein Wirbelwind mit Herz! Sie ist verschmust, freundlich und lebhaft – beim Spielen zeigt sie gerne ihr Temperament. Ideal für erfahrene, aktive Hundehalter, die viel draußen unterwegs sind und Spaß am gemeinsamen Training haben. 0664/283 00 23
Trixie (neun Jahre) ist sehr zutraulich und verschmust. Sie leidet an Diabetes, doch Blutzuckerkontrolle und Insulin-Gabe sind problemlos möglich und für sie Routine. Fürsorgliche Halter melden sich bitte unter 0680/238 30 55.
Marley (neun Jahre) – unglaublich verschmust, anhänglich und einfach nur lieb. Trotz eines verlorenen Beins lässt er sich die Lebensfreude nicht nehmen – er springt, klettert und entdeckt neugierig die Welt. Katzenfreunde melden sich bitte unter 0660/444 77 37.
Mogli (sechs Jahre) war immer von Menschen umgeben, an zeitweiliges Alleine bleiben muss er daher noch behutsam herangeführt werden. Ein kinderloses Zuhause abseits der Stadt wird für den lieben Rüden gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Ruby (sieben Jahre) liebt Kuscheleinheiten mit Menschen über alles und lässt sich mit Leckerlis gerne beim Training motivieren. Artgenossen zählen allerdings nicht zu ihren Freunden. Ein kinderloses Zuhause am Stadtrand bzw. am Land wird gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.
Bruno (ein Jahr) ist noch unsicher, weshalb er geduldige Halter braucht, die ihm Zeit geben, um Vertrauen aufzubauen und Neues kennenzulernen. Der liebe Rüde wartet auf ein Zuhause mit ausbruchsicherem Garten – am besten bei einem Zweithund. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.