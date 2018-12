Viren im Anflug

Wer sich stark erkältet hat, sollte eigentlich nicht am Arbeitsplatz erscheinen. Nicht nur, weil in erkranktem, geschwächtem Zustand so gar keine Leistung zu erbringen ist, sondern auch, weil sich die Viren rasend schnell verteilen - und letztlich noch mehr Menschen ins Bett zwingen könnten. Forscher der Universität von Tucson, Arizona (USA), testeten aus, wie rasch sich die Keime in der Arbeitsstätte wirklich ausbreiteten. Zu diesem Zweck erhielten viele Mitarbeiter (nicht krank machende) Viren auf ihren Händen verteilt. Bereits nach vier Stunden waren diese dann im gesamten Raum auf der Hälfte aller berührten Oberflächen wie Kaffeemaschine, Lichtschaltern oder Telefonen zu finden. Außerdem auf den Greifwerkzeugen auch vieler jener Mitarbeiter, die nur eine „Placebo-Lösung“ erhalten hatten. Nicht jeder, der in Berührung kommt, muss sich natürlich auch gleich mit den Erregern infizieren. Die Wissenschafter bezifferten dafür allerdings eine 30-prozentige Chance. Wichtig ist deshalb, stets auf ein intaktes Immunsystem zu achten, welches den Keimen den Garaus macht. Dazu gehören ausgewogene Ernährung, Schlaf und regelmäßige Bewegung.