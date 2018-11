Freundinnen nach zwölf Jahren wieder vereint

„Hörte, du suchst nach mir“

Elf Stunden, 18 Minuten und über 100.000 Retweets später, war die Gesuchte - Heidi aus Kalifornien - gefunden: „Hörte, du suchst nach mir“, antwortete sie via Twitter und veröffentlichte dazu ein aktuelles Foto von sich. „Bruhhh, es ist buchstäblich Jahre her, seit ich das letzte Mal auf Twitter war und als erstes sehe ich, dass jemand auf der Suche nach meinem Arsch ist“, scherzte sie in einer weiteren Kurznachricht.