EU-Sondergipfel segnete Brexit-Vereinbarung ab

May erhöht mit „Brief an die Nation“ Druck auf britisches Parlament

Zuerst muss dem Deal allerdings das britische Parlament zustimmen - und dass das geschieht, ist mehr als fraglich. Neben der Opposition haben auch viele Brexit-Hardliner der Konservativen Partei und die nordirische DUP - von der Mays Minderheitsregierung abhängt - angekündigt, gegen den Deal zu stimmen. Die Abstimmung ist für die erste Dezemberhälfte geplant. May hat sich angesichts der großen Vorbehalte in ihrem Land gegen den ausgehandelten Deal nun mit einem „Brief an die Nation“ direkt an die Öffentlichkeit gewandt. Britische Medien vermuten, dass sie auf diese Weise den Druck auf das Parlament in London erhöhen will.