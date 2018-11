„Brief an Nation“: May bittet Briten um Beistand

Zweieinhalb Jahre nach dem Brexit-Votum wird ein EU-Sondergipfel in Brüssel am Sonntag den Austrittsvertrag der Briten aus der Union billigen. Begleitet wird der Vertrag von einer politischen Erklärung über eine enge Wirtschafts- und Sicherheitspartnerschaft nach dem Brexit am 29. März 2019. Die britische Premierministerin Theresa May hat sich angesichts großer Vorbehalte in ihrem Land gegen den ausgehandelten Deal nun in einem Schreiben direkt an die Öffentlichkeit gewandt.