Überraschungsdeal: Das steht im Brexit-Vertrag

Brexit-Minister Raab zurückgetreten: Kann Deal nicht mittragen

Während in Brüssel also Einigkeit an den Tag gelegt wird, ist in London nicht alles eitel Wonne: Einen Tag nach dem mühsam errungenen Kompromiss in Premier Mays Kabinett ist ausgerechnet Brexit-Minister Dominic Raab zurückgetreten. Er könne die Vereinbarung zum Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU nicht mittragen, teilte er am Donnerstagvormittag in einem Schreiben auf Twitter mit.