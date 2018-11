Spanien macht Weg für den Brexit-Gipfel frei

Spanien und die EU haben den Streit um die Zukunft von Gibraltar nach dem Brexit beigelegt. Damit ist auch der Weg für den EU-Gipfel am Sonntag endgültig frei. EU-Ratschef Donald Tusk veröffentlichte am Samstag offiziell die Einladung und kündigte an, er werde die Annahme des Vertragspakets zum geplanten EU-Austritt Großbritanniens 2019 empfehlen.