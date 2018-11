Appell: Keine Kinder-Reha neben der Autobahn

Dass man sich nun aber ausgerechnet für einen Platz neben der Autobahn in Wiesing entschieden hat, sorgt österreichweit für Kopfschütteln. Auf Initiative besorgter Eltern hat sich auch das Transitforum rund um Fritz Gurgiser der Sache angenommen. In einem Brief an Hauptverband, SenaCura und Land Tirol appelliert er, von diesem „zu 100 Prozent ungeeigneten Standort“ abzurücken. „Wir im Transitforum Austria-Tirol sind keine Experten auf dem Gebiet der Rehabilitation von Kindern und Jugendlichen. Sehr wohl aber sind wir heute Experten, wenn es darum geht, einen Standort hinsichtlich der bestehenden Abgas- und vor allem Lärmbelastungen neutral und ohne Eigennutz zu bewerten“, schreibt Gurgiser in seinem Brief. Darin legte er auch eine Grafik (siehe rechts) bei, in der er auf das mehr als problematische Umfeld des Standortes aufmerksam macht. „Ruhe und gute Luft sind unverzichtbare Grundvoraussetzungen für jeden Heilungsprozess“, betont Gurgiser - und das „ist an diesem Standort sicher nicht der Fall.“