80 Plätze in Salzburgs Seniorenheimen unbelegt!

Inzwischen werde sehr viel unternommen, um mehr Ausbildungsplätze im Pflegebereich zu schaffen. So viele, dass im Bundesland Salzburg bereits rund 400 dieser Stellen unbelegt sind. Gleichzeitig würden alleine in Salzburg bis zu 4000 in der Pflege ausgebildete Menschen leben, die diesen Beruf nicht mehr ausüben. Es gelte das Image des Berufes aber auch die Rahmenbedingungen zu verbessern. Trotzdem werde es ohne ausländisches Personal nicht gehen. Wie dies übrigens auch schon bisher so war. „Wir müssten drei unserer sechs Seniorenhäuser zusperren, wenn wir keine Mitarbeiter ausländischer Herkunft hätten“, sagte Hagenauer.