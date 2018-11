Nach Feuer in Gasthof sucht die Polizei Zeugen

Die Polizei sucht nach einem Brand bei einem Gasthof am Zammerberg in der Nacht auf Samstag nach Zeugen. Ein technischer Grund konnte als Ursache des Feuers, das gegen 1.30 Uhr ausgebrochen war, ausgeschlossen werden, so die Exekutive. Daher sollen sich Personen melden, die zwischen Mitternacht und 1.30 Uhr am Zammerberg im Bereich Rifenal Verdächtiges beobachtet haben.