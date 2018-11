43 Festnahmen in Tirol: „Puma“ zeigt seine Krallen

Vom Schlepper bis hin zum ausländischen Arbeiter, der auf einer Baustelle ohne Papiere seine Dienste verrichtet: Im Zuge von insgesamt 32 Schwerpunktaktionen sagte die fremdenpolizeiliche Sondereinheit „Puma“ im September und Oktober den illegalen Machenschaften den Kampf an. „Alles in allem wurden 43 Festnahmen von unrechtmäßig nach Tirol eingereisten bzw. unrechtmäßig in Tirol aufhältigen Personen verzeichnet“, so Harald Baumgartner von der Fremdenpolizei.