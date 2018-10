Koffer voller Drogen in Reisebus erschnüffelt

Der Drogenfund wurde bereits am 16. Oktober gemacht, aber erst am Dienstag von der Polizei bekannt gegeben. Im Zuge von Schwerpunktkontrollen auf der A13, der Brennerautobahn, bei Steinach wurde damals ein Reisebus, der von Verona nach Frankfurt am Main unterwegs war, angehalten. Sämtliche Insassen samt mitgeführten Gepäckstücken wurden routinemäßig kontrolliert.