Plötzlich „verstopft“ die Lunge

Jedes Jahr sterben in Österreich über 4000 Menschen an dieser heimtückischen Krankheit, bei der ein Blutgerinnsel ein Lungengefäß blockiert. Betroffen sind nicht selten junge und zuvor gesunde Personen. Das ist umso bedauerlicher, zumal die Diagnose heute rasch gestellt werden kann und mit modernen Gerinnungshemmern eine wirksame und sichere Therapie zur Verfügung steht. „Viele Lungenembolien werden allerdings erst nach ihrem tödlichen Ausgang oder gar nicht erkannt“, beklagt der Internist Prim. Univ.-Prof. Dr. Peter Marschang, Präsident der ÖGIA (Österreichische Gesellschaft für Internistische Angiologie).Oftmals folgen SpätschädenUnd auch wenn man eine Lungenembolie überlebt, verläuft der Alltag vielfach nicht mehr wie zuvor. So sind ein Jahr später nur noch 57 Prozent der Patienten am Leben. Ein Fünftel der Betroffenen muss innerhalb eines Jahres wieder ins Spital, 27 Prozent können innerhalb eines Jahres nach dem Ereignis nicht wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren.