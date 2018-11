Khashoggi an Killer: „Lassen Sie meinen Arm los!“

Sieben Wochen nach dem Mord am Journalisten Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul hat eine türkische Webseite erstmals angebliche Zitate aus den Tonaufnahmen von der Tat veröffentlicht. Auf den Bändern sei zu hören, wie der Regierungskritiker ruft: „Lassen Sie meinen Arm los, was denken Sie, was Sie da tun!“, heißt es in dem Bericht des Mediums „Habertürk“. US-Präsident Donald Trump hält eine Mitwisserschaft des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman an dem Mord für möglich, aber nicht für bewiesen.