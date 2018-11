Turracher Höhe startet in die Wintersaison

Von den Gesamtinvestitionen in der Höhe von 1,8 Millionen Euro für den Winter 18/19 wurde eine Million für die Erneuerung und den Ausbau der Beschneiungsanlagen aufgewendet. 400.000 Euro sind in die Anschaffung eines neuen Pistengerätes geflossen und um 300.000 Euro wurde das Wohnzimmers bei der Kornockbahn-Talstation ausgebaut und samt sanitärer Anlagen modernisiert. Die restlichen 100.000 Euro werden in die Pistenqualität und insbesondere in den Funmountain-Bereich investiert.